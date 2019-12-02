В понедельник, 2 декабря, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время брифинга заявил, что Украина против предложения России подписать контракт на транзит газа на один год, пишет "РБК-Украина".

По словам министра, годовой контракт невыгоден и для европейских стран.

Смотрите, год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то соответственно тариф - очень большой. Мы напрямую связываем, по матрице, вот есть такие объемы и всего на год, значит тариф - в 20 раз, в 30 раз больше чем текущий.

Он напомнил, что согласно европейским правилам, заказчик инфраструктуры может заказать любой объем даже на ежедневной основе.

"Если они будут заказывать, то мы должны им предоставить такую возможность. Но, конечно, от этого зависит тариф. Он будет значительно больше. Поэтому учитывая интересы и европейской, и украинской стороны и российской, чтобы обеспечить выполнение своих договорных отношений, надо подписывать такие условия, которые также обеспечивают адекватный тариф на транспортировку", - заявил Оржель.

Раньше сообщалось о том, что Меркель и Путин обсудили важные вопросы о транзите газа. А также после переговоров с Путиным Турция завершает военную операцию в Сирии.