В Запорожской области случилось страшное ДТП: полицейский в нетрезвом состоянии, управляя Daewoo сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе. В результате происшествия потерпевшая получила телесный повреждения средней тяжести, передает пресс-служба ГБР.

Известно, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении полицейского сектора реагирования патрульной полиции Каменско-Днепровского отделения полиции Энергодарского отдела полиции в Запорожской области.

Отмечается, что полицейского обвинили в нарушении правил безопасности дорожного движения.

Квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее телесные повреждения средней тяжести (часть 1 статья 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что под Черновцам в страшном ДТП погибли трое людей, а также под Одессой полицейский насмерть сбил пешехода.