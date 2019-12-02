В Одессе фура переехала людей, есть жертвы [ Редактировать ]
Во вторник, 2 декабря, в Одессе произошло жуткое ДТП. Фура переехала людей, которые переходили дорогу, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Известно, что 58-летний водитель фуры не заметил людей, которые переходили дорогу, в момент, когда тот на зеленый сигнал светофора поворачивал.
"76-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина госпитализирован с повреждениями", - говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее сообщалось, что под Черкассами автомобиль "влетел" в дерево.
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