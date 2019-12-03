Україну накриють снігопади [ Редактировать ]
На Україну насуваються снігопади. Хуртовини очікують у всіх областях. Мести почало вже минулої ночі. Над ранок негода дісталася східних регіонів.
Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, водіїв закликають бути особливо обережними.
Утім, погіршення погодних умов не надовго. За прогнозом, від середи завірюхи припиняться, а наприкінці тижня прийде потепління.
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