Обнаженная Ратаковски заменила богиню на картине [ Редактировать ]
Знаменитая во всем мире модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками фото в stories Instagram, на котором позирует на картине итальянского художника Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".
Ратаковски позирует обнаженной, прикрывая грудь рукой также, как и богиня Венера.
Ранее мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини. Модель была в желтом бикини в крупный горох. Также мы писали о том, как Ратаковски ошарашила поклонников откровенным образом.
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