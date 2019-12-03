Во вторник, 3 декабря, новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Известно, что во время разговора фон дер Ляйен и Путин обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей в нормандском формате в Париже 9 декабря.

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"В этом контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - отметили в Кремле.

Также обе стороны отметили, что несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения с ключевых тем европейского и международной повестки дня, развивать прямой диалог.

Раньше сообщалось о том, что Лукашенко и Путин договорились о создании общего правительства. А также у Путина заявили о личной встрече с Зеленским.