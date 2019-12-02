Новый формат переговоров по Крыму: в России ответили на предложение [ Редактировать ]
В понедельник, 2 декабря, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского относительно переговоров по Крыму. Так, Зеленский предложил вести переговоры о возвращении Крыма при участии США. В свою очередь, российские власти настаивают, что обсуждение оккупированного Крыма в любом международном формате является невозможным. Об этом сообщают российские СМИ.
Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях.
По его словам, президент России Владимир Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если Зеленский задаст вопрос о Крыме.
Ранее мы писали о том, что Украина не будет возвращать Крым путем применения вооруженных сил. Также сообщалось, что генпрокурор принял решение по Крыму.
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