У Путина заявили о личной встрече с Зеленским [ Редактировать ]
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Об этом сообщает "Интерфакс Украина.
"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", - сказал Ушаков.
Он заметил, что программа пока что согласовывается.
"Я сегодня звонил своему французскому коллеге. Сейчас они докладывают своему руководству временные параметры, но ясно, что будет из трех основных элементов [программа саммита]: в начале переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция", - добаил помощник Путина.
Он уточнил, что пока не согласовано, будет ли итоговая пресс-конференция всех четырех лидеров - Украины, России, Франции и Германии.
Раньше сообщалось о том, что Путин раскрыл детали разговора с Зеленским. А также Зеленский призвал срочно собрать Кабмин.
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