Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинский президент поздравил руководительницу Еврокомиссии с началом работы нового состава ЕК и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов.

"Надеюсь, что при вашем лидерства ведущая роль Европейского Союза в поддержке реформ и защите территориальной целостности и суверенитета Украины будет только укрепляться", - отметил президент.

Зеленский заверил фон дер Ляйен в неизменности евроинтеграционного курса Украины и проинформировал о результатах активизации реформ в стране и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Лидеры согласились продолжать реализацию договоренностей, достигнутых во время 21-го саммита Украина - ЕС. Речь шла, в частности, о перспективах заключения соглашения между Украиной и Евросоюзом о так называемом промышленный безвизе и визит соответствующей оценочной миссии в Украине в начале следующего года.

В свою очередь, фон дер Ляен подтвердила готовность ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в процессе реформ, а также сотрудничать в контексте предоставления Украине макрофинансовой помощи.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Зеленский сообщил руководительнице ЕК о ходе подготовки к встрече лидеров в нормандской формате.

Фон дер Ляйен со своей стороны заверила, что ЕС будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета", - отметила она.

Лидеры согласовали график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы. Зеленский пригласил фон дер Ляен посетить Украину в ближайшее время.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.