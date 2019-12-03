Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о жителях Донбасса. Соответствующую информацию он озвучил в интервью немецкому изданию Spiegel.

Есть опрос, что большинство людей (Луганской и Донецкой областей - ред.) хотят жить в России. Это неправильно. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Также есть заблудившиеся. И наконец, есть те, кто за Россию. Кто за Россию, может уехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта, - подчеркнул Зеленский.