"Кто за Россию, могут уехать": Зеленский обратился к жителям Донбасса [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением о жителях Донбасса. Соответствующую информацию он озвучил в интервью немецкому изданию Spiegel.
Есть опрос, что большинство людей (Луганской и Донецкой областей - ред.) хотят жить в России. Это неправильно. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Также есть заблудившиеся. И наконец, есть те, кто за Россию. Кто за Россию, может уехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта, - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что не будет бороться за возвращение украинцев, которые хотят остаться в России.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
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