В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал [ Редактировать ]
В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Всех работников и пассажиров эвакуировали. Сообщается, что поступило анонимное сообщение о "минировании" вокзала.
"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы. Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.
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