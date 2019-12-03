В Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Всех работников и пассажиров эвакуировали. Сообщается, что поступило анонимное сообщение о "минировании" вокзала.

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"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральной здания переходы. Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.