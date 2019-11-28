Ж/Д билеты в Украине подорожают [ Редактировать ]
В следующем году стоимость билетов на пассажирские перевозки в "Укрзализныце" вырастет в цене. Об этом сообщает пресс-служба Центра транспортных стратегий.
Доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в 2020 году. В то же время, тарифы на грузоперевозки будут расти на 2,5% каждый квартал.
"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - сообщают в пресс-службе.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве возле ж/д вокзала перевернулось авто. А также в Киеве заминировали ж/д вокзал.
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