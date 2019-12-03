Зима прийшла чітко за розкладом. Напередодні замітало снігом майже всі регіони України. Як і слід було чекати, на дорогах утворилися численні затори. Адже багато хто з водіїв досі не змінив літню гуму на зимову. Мої колеги про перший сніг і його наслідки.

Буковину засніжило напередодні ввечері. За лічені хвилини землю повністю вкрило снігом. На дорогах утворилися затори. На підйомах та крутих поворотах - машини подекуди заносило. Найважче було водіям фур.

"Я доезжал Черновцы, там подьем был полиция пришла. Регулировку сделали. В принципе, нормально было. Но час-два была нехорошая обстановка", - говорить Станкус, водій із Болгарії.

Рух на дорогах регулювали патрульні. Кілька разів довелося викликати рятувальників.

"Було вчора пару ДТП, під час оформлення всіх матеріалів було виявлено, що водії керували транспортними засобами на літній резині. В досить поганому стані. Не знаю, як влітку можуть їхати на такій резині", - говорить Вадим Борлодян, командир третьої роти управління патрульної поліції в Чернівецькій області.

У Чернівцях на дорогах десятки аварій. Сьогодні вранці на під'їзді до міста зіткнулися дві іномарки. Водій однієї загинув.

Перший сніг цієї ночі випав і на Харківщині. Товщина покриву подекуди сягала десяти сантиметрів. Дороги ще вночі виїхали розчищати понад двісті машин. Наразі всі траси державного значення відкриті для руху машин. У службі автошляхів просять водіїв рухатися обережно, особливо на мостах та естакадах.

"Були випадки, декілька машин, які були, за моїми даними, те, що я теж спостерігав, вони були теж перевантажені, на літній гумі. Частково стояли на проїзній частині, частково на узбіччя, рух вони не обмежували, але при патрульній снігочистки, при посипці наша техніка підходила і щоб не заважали, ми їх ципляли, витягували", - говорить Сергій Пляка, заступник начальника служби автомобільних доріг у Харківській області.

46 вантажівок та два легковики відбуксували рятувальники на Кіровоградщині. Тут випало близько восьми сантиметрів снігу. Машини застрягали в сніговій пастці переважно через те, що не могли рушити з місця.

"УДСНС звертається до водіїв без нагальної потреби не виїжджати на далекі відстані в вечірній та нічний час, а також щоб убезпечити себе від пасток на дорозі у період зміни погодних умов слід подбати про зміну гуми з літньої на зимову", - говорить Оксана Мачак, речниця управління ДСНС в Кіровоградській області.

Ще 12 ваговозів застрягли на трасі Домове - Тереблече. Через слизьку дорогу вони не могли виїхати. Рівненські водії теж нехтували правилами безпеки і вчасно не замінили гуму. Рятувальники витягали машини КрАЗами майже три години.

Шляховики кажуть - до негоди готові. Минулої доби на дороги Рівненщини вже висипали 800 тонн піску. Техніка чергує всю ніч, бо ожеледиця миттєво паралізує шляхи.