В Киеве горит элитная новостройка (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 3 декабря, в центре Киева, в жилом комплексе "Новопечерские липки", в одном из домов, произошел пожар. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
На месте происшествия уже работают спасатели столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге загорелся троллейбус
по теме
В Киеве "вспыхнул" детский сад, есть жертвы
В помещении пожарные нашли тело мужчины
Под Киевом нашли труп бизнесмена из Грузии
В Киевской области нашли труп бизнесмен из Грузии, который пропал еще 26 ноября
Убийство ребенка в центре Киева: подозреваемые задержаны
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент
Расстрел авто в Киеве: крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость
В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева произошел жуткий инцидент
Жителі київської багатоповерхівки потерпають від сусіда-забудовника
У київській багатоповерхівці між мешканцями розгорівся конфлікт через тріщини у стінах - розломи утворилися з обох сторін будівлі, від 14 до 3 поверху