Во вторник, 3 декабря, в центре Киева, в жилом комплексе "Новопечерские липки", в одном из домов, произошел пожар. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На месте происшествия уже работают спасатели столичного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о пострадавших уточняется.

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