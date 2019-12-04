В Днепропетровской области после употребления соленой рыбы умер мужчина 1985 года рождения, сообщает "Униан".

Читайте также 9-летняя девочка внезапно умерла в больнице

Как выяснилось, накануне мужчина употреблял соленый карась собственного приготовления. Он готовил рыбу дома самостоятельно с нарушением технологии приготовления.

Уже утром появились симптомы ботулизма: рвота, тошнота, нарушение зрения, общая слабость. В тяжелом состоянии больной был направлен и госпитализирован в больницу, где ему сразу была введена противоботулиническая сыворотка, однако спасти жизнь больного не удалось.

Ранее сообщалось, что мужчина умер из-за игры на телефоне.