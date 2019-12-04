В Таиланде 28-летний мужчина ударило током во время игры на смартфоне. Телефон стоял на зарядке. "Игрок" скончался, сообщает издание Daily Mail.

Мужчина заперся у себя в комнате, чтобы поиграть на смартфоне. В это время его 57-летняя мать несколько раз просила его помочь с уборкой по дому, но тот игнорировал ее слова.

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Когда женщина уходила на работу, она зашла в комнату к сыну. Сначала ей показалось, что мужчина спит, поэтому она обругала его за нежелание помочь. Затем мать заметила на руках Мункитти ожоги и вызвала полицию.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. Предварительной версией его кончины стал удар током от заряжающегося гаджета. Точную причину установит экспертиза.

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