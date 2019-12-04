Во фракции "Голос" предлагают изменить правила импорта лекарств, что может привести к массовому ввозу в Украину некачественных медицинских препаратов из стран третьего мира, сообщает Обозреватель.

Законопроект №2089 авторства Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой предусматривает так называемый параллельный импорт и приостановку работы патентов в случае чрезвычайных ситуаций (наводнения, пожары, эпидемии) и нехватки лекарств.

Последствием этого, по мнению экспертов, станет массовый ввоз в Украину препаратов сомнительного качества.

"Эксперты говорят прямо: законопроект не отвечает европейским, международным правилам. Если его примут, то в Украину будут тоннами ввозить некачественные и главное неэффективные лекарства. А это прямо ставит под угрозу всех украинцев - от маленьких детей до пенсионеров", - говорится в статье.

Авторы законопроекта обещают, что цены на лекарства снизятся на 20-30%. По мнению экспертов, в документе не прописано, отвечает ли ввезенное лекарство стандартам и нормам. Они прогнозируют, что в результате количество фальсифицированных и некачественных медикаментов возрастет до 50%.

Депутатам советуют обратиться к опыту европейских стран, в частности, Польши, где разрешен импорт медицинских препаратов только из стран Европейского экономического пространства.

"При этом препараты из других стран завозят только после проверки государственными структурами. И тут поляки стараются покупать только те лекарства, которые у них не производятся", - пишет Обозреватель.

По мнению экспертов, законопроект № 2089 прямо лоббирует интересы крупных международных фирм и не может быть принят.