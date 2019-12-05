У Вашингтоні запалили вогні головної ялинки США [ Редактировать ]
У Вашингтоні запалили вогні головної новорічної ялинки США. Лісову красуню заввишки 18 метрів привезли зі штату Нью-мексико, встановили поблизу Капітолію і прикрасили тисячами іграшок ручної роботи.
Подивитись на дійство зібрались десятки тисяч людей. Почесне право засвітити різдвяне дерево цьогоріч дістала спікерка палати представників США - Ненсі Пелосі. Ялинка освітлюватиме адмінбудівлю протягом новорічних свят.
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