Полнолуние в декабре 2019: какие знаки зодиака в опасности [ Редактировать ]
Полнолуние может характеризоваться опасным влиянием на человека. В этот период может снижаться энергетический потенциал. Так, полнолуние в декабре состоится 12-числа в 7 часов 13 минут под знаком Близнецов. Астрологи назвали три знака зодиака, которым необходимо быть внимательным в этот период.
Овен
Представители этого знака зодиака могут негативно показывать себя на работе и ссориться с коллегами. Крайне важно быть более стрессоустойчивым и внимательным.
Лев
Представителей этого знака зодиака поджидают серьезные проблемы в кругу друзей, рекомендуется обращать внимание на детали и быть всегда на чеку.
Близнецы
Этот знак зодиака не любит быть в центре внимания и всегда старается обойти толпу людей стороной, но именно это и может сыграть с Близнецами злую шутку.
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