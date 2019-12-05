Опалювальна катастрофа у Світловодську: аварійним службам не вистачає людей [ Редактировать ]
У Світловодську досі немає опалення. Місцеве приватне підприємство зірвало опалювальний сезон. Причиною всьому борг у понад 50 мільйонів гривень перед "Нафтогазом". І якщо з постачальником палива вдалося домовитися, то тепер проблеми виникають через зношену тепломережу. Як у місті рятують ситуацію - розповість Станіслав Кухарчук.
Светри, ковдри і обігрівачі - родина Сергія вже півтора місяця гріється, як може. Опалювальний сезон в їхній дев'ятиповерхівці досі не почався.
"Ось півтораліторова бутилка в собаки лежить з водою. - Це щоб тепліше було? - Ну да, ми йому на ніч підставляєм".
Якщо не вмикати електрообігрівачі, каже Сергій, температура в квартирі не перевищить 5-6 градусів.
"І це хорошо, що в нас внутріння сторона, то в домі так більш-менш тепліше, а на кутах там взагалі холодіна так, що тут не весело в нас", говорить Сергій Кукса, житель Світловодська.
Котельні у Світловодську хоча й працюють, але через численні пориви без опалення залишаються десятки будинків, садочків та шкіл.
"Везде по разному в каждой групе отдельно. Здесь вот 13 градусов в этой группе".
Як тільки в Світловодську почали подавати тепло, на мережі майже одночасно сталося 13 магістральних поривів. Силами комунальників з Кіровоградської та Полтавської областей їх усунули. Але час від часу виникають локальні пориви біля будинків мережі уже самостійно ремонтує приватний теплопостачальник "Світловодськпобут". Та робітники скаржаться - людей катастрофічно не вистачає.
"Осталось где-то точки три, может четыре заварить и все. Люди работают сейчас там у нас просто два сварщика, там закончат и сюда приедут".
Крім того, кажуть у міськраді, на другій дільниці виникли проблеми із запуском котлів, які виходять з ладу.
"Котли дуже енергоміські, коефіцієнт корисної дії дуже низький - 57 відсотків це неприпустимо насоси стоять 70 кіловат треба мощность насосів і плюс підкачують на будинках насоси - ця система має бути взагалі похоронена", - говорить Юрій Сапянов, секретар Світловодської міськради.
Щоб модернізувати мережу, місту потрібно повернути її та п'ятій котельних у комунальну власність. Цього літа "Світловодськпобут"привласнив це комунальне майно. Нині оборудку розслідує прокуратура. У зловживаннях підозрюють керівництво підприємства та міського голову Світловодська.
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