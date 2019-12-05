Знаменитая футболистка трагически погибла в ДТП [ Редактировать ]
Фото: sport.rambler.ru
В жутком ДТП трагически погибла 23-летняя российская футболистка Алена Трушкина, сообщает "Сегодня".
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Футболистка была за рулем легковой машины, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.
Трушкина выступала за омский "Иртыш", "Уфу" и красноярский "Енисей", за который провела шесть матчей в высшем дивизионе чемпионата России.
Ранее сообщалось, что известному футболисту проведут серьезную операцию.
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