Во Львовской области на автодороге "Львов-Краковец" произошло жуткое ДТП. В результате столкновения микроавтобуса Opel Vivaro и автомобиля Volkswagen Passa пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба местной полиции.

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По данным правоохранителей, пострадали оба водители, а также двое пассажиров Volkswagen.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили в полиции.

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