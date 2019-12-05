Под Львовом произошло жуткое ДТП с микроавтобусом, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Во Львовской области на автодороге "Львов-Краковец" произошло жуткое ДТП. В результате столкновения микроавтобуса Opel Vivaro и автомобиля Volkswagen Passa пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба местной полиции.
По данным правоохранителей, пострадали оба водители, а также двое пассажиров Volkswagen.
"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем пьяный водитель сбил женщину-инвалида.
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