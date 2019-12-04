Известному футболисту проведут серьезную операцию [ Редактировать ]
Полузащитник футбольной команды "Ювентус" Сами Хедира отправится в Германию на операцию. Об этом сообщили в клубе футболиста.
Артроскопическую операцию на колене проведут в городе Аугсбург.
В нынешнем сезоне Хедира провел за "Ювентус" 12 матчей в Серии А и отличился в них одной голевой передачей.
32-летний немецкий хавбек выступает за "Ювентус" с 2015 года. Летом Хедира был близок к переходу в "Лион".
Ранее мы писали о том, что футболист получил страшную травму во время игры.
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