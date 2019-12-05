Пожар в Кривом Роге: более 800 учащихся эвакуироваил [ Редактировать ]
В Кривом Роге в школе произошел пожар, из-за которого эвакуировали всех учащихся. Об этом сообщает Укринформ
Более 800 учащихся и 70 человек персонала лицея эвакуировали.
"Событие произошло в лицее №81 на улице Симонова около 10.40. По предварительной инф ормации, в коридоре на третьем этаже загорелась электропроводка в щитовой. Из-за короткого замыкания началось сильное задымление. Более 800 учащихся и 70 человек персонала лицея эвакуировали", - отметили в ГСЧС.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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