В Одессе объявлен траур [ Редактировать ]
В связи с масштабным пожаром 5 и 6 декабря объявлены в Одессе траурными днями. Соответствующее распоряжение подписал городской глава.
На улицах вывесят государственные и городские флаги с траурными ленточками. Предприятиям и организациям рекомендовано воздержаться от использования музыки и проведения развлекательных мероприятий.
Количество пострадавших в пожаре выросло до 26 человек, еще 15 ищут. СМИ сообщают, что пожар потушен.
Напомним, в Одессе загорелся шестиэтажный дом - памятник архитектуры.
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