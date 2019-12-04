В связи с масштабным пожаром 5 и 6 декабря объявлены в Одессе траурными днями. Соответствующее распоряжение подписал городской глава.

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На улицах вывесят государственные и городские флаги с траурными ленточками. Предприятиям и организациям рекомендовано воздержаться от использования музыки и проведения развлекательных мероприятий.

Количество пострадавших в пожаре выросло до 26 человек, еще 15 ищут. СМИ сообщают, что пожар потушен.

Напомним, в Одессе загорелся шестиэтажный дом - памятник архитектуры.