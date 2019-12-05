Пожар в Одессе: под завалами начали искать людей [ Редактировать ]
В четверг, 5 декабря, в Одессе начали разбирать завалы после пожара в колледже. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на странице в Facebook.
По его словам, сейчас спасатели приступили к ликвидации завалов, вызванных пожаром в одесском колледже.
"Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и узнают, можно ли внутрь зайти спасателям", - пояснил Куцый.
Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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