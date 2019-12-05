Помощницу депутата Украины пытались похитить [ Редактировать ]
В Киеве полиция предотвратила похищение помощницы народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
За девушку планировали требовать 500 тыс. долларов.
"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовлено для дальнейшего содержания после похищения. Задержанными оказались жители разных областей от 31 до 47 лет", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем пьяный водитель сбил женщину-инвалида.
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