В Киеве полиция предотвратила похищение помощницы народного депутата Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

За девушку планировали требовать 500 тыс. долларов.

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"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшего, ее график и даже подготовлено для дальнейшего содержания после похищения. Задержанными оказались жители разных областей от 31 до 47 лет", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем пьяный водитель сбил женщину-инвалида.