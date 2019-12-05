В Украине перестанут выдавать больничные листы с 2020 года. Верховная Рада Больничные приняла за основу закон № 2275. Он вносит изменения в функционирование систему обязательного государственного соцстрахования.

Вместо обычного бумажного документа, теперь будет работать электронный реестр листков нетрудоспособности.

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Кроме того, цифровой документ о временной нетрудоспособности будет создаваться на основе электронного медицинского заключения.