С начала декабря Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом сообщает ФССУ на своей странице в Facebook.

Так, из них:

на выплату больничных - 538,9 млн гривен,

пособий по беременности и родам - 241 млн гривен,

пособий на погребение - 2,3 млн гривен.

Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

Ранее мы писали о том, что в Украине перестали оплачивать больничные.