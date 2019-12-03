Выплаты в Украине: больничные и декретные возобновили [ Редактировать ]
С начала декабря Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение. Об этом сообщает ФССУ на своей странице в Facebook.
Так, из них:
- на выплату больничных - 538,9 млн гривен,
- пособий по беременности и родам - 241 млн гривен,
- пособий на погребение - 2,3 млн гривен.
Отмечается, что материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.
Ранее мы писали о том, что в Украине перестали оплачивать больничные.
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