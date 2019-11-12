В Харькове задержали мужчину, который изнасиловал 77-летнюю бабушку. Об этом сообщает пресс-службе местной полиции.

В воскресенье утром, 10 ноября, женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены. Внутри находился незнакомый мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, изнасиловал ее.

Подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.