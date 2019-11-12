В Харькове мужчина изнасиловал 77-летнюю пенсионерку [ Редактировать ]
В Харькове задержали мужчину, который изнасиловал 77-летнюю бабушку. Об этом сообщает пресс-службе местной полиции.
В воскресенье утром, 10 ноября, женщина вышла из дома по личным делам. Вернулась она около 14:00, но входные двери были повреждены. Внутри находился незнакомый мужчина. Он толкнул женщину и, угрожая расправой, изнасиловал ее.
Подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
по теме
Ребенок устроил "квест" и застрял в стиральной машине (фото)
В Харьковской области, в городе Мерефа, произошло ЧП
Стрілянина у Харкові: постраждала людина
Із численними пораненнями живота шпиталювали 30 річного чоловіка
Пенсионер заблудился в торговом центре и умер
71-летний мужчина по заблудился в торговом центре и умер
64-летний пенсионер изнасиловал ребенка
В Одессе 64-летнего пенсионера посадили в тюрьму на пять лет за развращение 13-летней девочки
Стрілянина у Харкові: поліція знайшла арсенал зброї у стрілка
Величезний арсенал зброї знайшли правоохоронці в Олексія Титова, який влаштував стрілянину в центрі Харкова минулої п'ятниці