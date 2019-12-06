В пятницу, 6 декабря, чтят память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он увеличил количество храмов и монастырей, занимался благотворительностью, помогал обездоленным и нищим.

На Митрофанов день устраивали народные гуляния с катанием на санях, играми и застольями.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

2. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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