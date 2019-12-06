Джон Керрі публічно підтримав Джо Байдена на наступних виборах [ Редактировать ]
Джон Керрі публічно підтримав Джо Байдена на наступних виборах. Державний секретар США часів адміністрації Обами заявив, Байден - людина з великим досвідом у міжнародних справах, що є вкрай необхідним для світу "вщент розколотому політикою Дональда Трампа".
Вибори президента США відбудуться у листопаді наступного року.
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