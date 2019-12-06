Україна готова до дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі [ Редактировать ]
Київ готовий збудувати "стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією проваляться, - про це заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Лондоні на конференції "Україна - великі надії".
Посадовець зазначив: не можна роками чекати доброї волі від Москви, тому Офіс президента визначив обмежений час. Який саме, - чиновник не уточнив. Однак наголосив, Київ зробить усе, щоб врегулювати конфлікт дипломатією.
А якщо перемови в Парижі будуть успішними, команда Зеленського готова внести зміни до Конституції щодо особливих положень для Донецької і Луганської областей.
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