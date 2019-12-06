Некоторые люди ждут, что деньги и успех возьмутся из ниоткуда, в то время как другие добиваются новых высот с помощью своего трудолюбия и сознательности. Астрологи рассказали, какой знак зодиака готов трудится круглосуточно, не покладая рук.

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Итак, на первом месте оказался Козерог. Представители этого знака очень упорны и старательны. Они с легкостью достигают поставленных целей. Козероги понимают важность их планов, поэтому практически никогда не ленятся и выполняют все задачи в срок.

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