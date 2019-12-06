Нашли еще одно тело мужчины под обломками колледжа в Одессе. Об этом сообщает спасатель с места событий.



"Из-под завалов колледжа на ул. Троицкой в Одессе вынесли обгоревшее тело мужчины. Его личность устанавливается. Поиски еще 12-и пропавших продолжаются", - сказал спасатель.

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Студентку же, которую родители не могли найти с 30 ноября, Василян Анастасию, нашли целой и невредимой. Она потеряла телефон и не могла связаться с родными. В момент пожара была не в колледже.

Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.