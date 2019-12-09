19-украинка пытается продать девственность [ Редактировать ]
В США 19-летняя украинка продает девственность. Она выставила ее на аукцион. Стартовая ставка - 100 тысяч евро. Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичная Украина".
Девушку зовут Катя и она заявляет, что сделать такой шаг - это ее решение и выбор.
"Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет и я из Украины.. Хочу путешествовать, вкушать роскошь и просто жить, это мой выбор!" – сообщила Катя на видео.
Также украинка сообщила, что ищет мужчину, который будет давать ей 10 тысяч евро в месяц.
Ранее мы писали о том, как девушка продала девственность известному политику.
по теме
Зеленский попал на обложку журнала "Time"
Президент Украины Владимир Зеленский появился на новой обложке авторитетного американского журнала
США планують виділити ще 250 мільйонів доларів допомоги Україні
З пропозицією внести такі кошти в бюджет на наступний рік виступив американський президент Дональд Трамп
В США обсуждают новые санкции против России
В США намерены ввести санкции против России
Американские кинокритики назвали лучший фильм 2019 года
В США назвали лучший фильм года
Экс-президента США экстренно госпитализировали
Бывший президент США попал в больницу