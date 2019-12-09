В США 19-летняя украинка продает девственность. Она выставила ее на аукцион. Стартовая ставка - 100 тысяч евро. Об этом сообщается в Telegram-канале "Типичная Украина".

Девушку зовут Катя и она заявляет, что сделать такой шаг - это ее решение и выбор.

"Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет и я из Украины.. Хочу путешествовать, вкушать роскошь и просто жить, это мой выбор!" – сообщила Катя на видео.

Также украинка сообщила, что ищет мужчину, который будет давать ей 10 тысяч евро в месяц.

Ранее мы писали о том, как девушка продала девственность известному политику.