У Миколаєві напередодні Дня святого Миколая запрацювала майстерня доброго чарівника. Студенти протягом тижня щовечора збирають містян, щоб власноруч підготувати ялинкові іграшки для школярів. Завершиться захід 19 грудня врученням подарунків.

Фетр, ґудзики, стрічки та бажання. Щоб власноруч створити для когось свято, багато не потрібно, - переконані організатори Майстерні святого Миколая. Цей захід у Миколаєві влаштовують уже четвертий рік поспіль.

"Святий Миколай дійсно існував, творив хороші справи. Ми хочемо розповісти дітям про цю традицію, дати зрозуміти, що добро є на світі. Наша ціль дати дітям відчуття щастя та повірити, що світ не такий вже поганий", - говорить Юрій Староверський, координатор заходу.

Завітати до майстерні може кожен охочий. Волонтери збираються тут щодня. Щороку виготовляють різні іграшки, наразі фетрового Миколайчика. Федір на майстер-класі уперше - завзято вирізає капелюх святого Миколая.

"Що мені подобається? Робити ось такі шляпки. Допомагати", - говорить Федір Павлов, учасник Майстерні святого Миколая.

Усіх учасників поділили на команди, кожна - виготовляє свою деталь.

"У мене в руках святий Миколай із фетру. Тут ми можемо дивитися, як роблять очі до нього, тут шапочки. В кінцевому результаті все скріплюємо і получаємо готового Миколайчика", - говорить Юлія Головкевич, волонтерка.

За тиждень волонтери спільно з учасниками майстерні планують виготовити дві тисячі іграшок. До дня святого Миколая разом із солодкими подарунками їх вручать першачкам та дітям з інвалідністю.