В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится "нормандский саммит". Стало известно, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится после нормандской встречи. Об этом передает "РБК-Украина".

Отмечается, что нормандская встреча завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.

Кроме того, сообщается, что нормандские переговоры будут длиться около трех часов. Отдельные встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала заседания.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандской встречи".