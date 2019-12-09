Встреча Зеленского и Путина: появились новые детали [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, в Париже состоится "нормандский саммит". Стало известно, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится после нормандской встречи. Об этом передает "РБК-Украина".
Отмечается, что нормандская встреча завершится совместной пресс-конференцией всех четырех лидеров. До этого участники этих саммитов ни разу не выходили к прессе вместе.
Кроме того, сообщается, что нормандские переговоры будут длиться около трех часов. Отдельные встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель планируются до начала заседания.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожиданиях от "нормандской встречи".
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