В понедельник, 9 декабря, в Киевской области вблизи села Зазимье в Броварском районе произошло ДТП. Так, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения погибла девушка-водитель автомобиля. По предварительным данным на момент аварии девушка была не пристегнута.

Фото: dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что под Киевом Mercedes на скорости устроил масштабное ДТП, а также в Днепре ВАЗ "влетел" в пешехода.