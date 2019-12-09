Под Киевом автомобиль "влетел" в дерево, есть погибшие [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, в Киевской области вблизи села Зазимье в Броварском районе произошло ДТП. Так, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения погибла девушка-водитель автомобиля. По предварительным данным на момент аварии девушка была не пристегнута.
Фото: dtp.kiev.ua
Ранее сообщалось, что под Киевом Mercedes на скорости устроил масштабное ДТП, а также в Днепре ВАЗ "влетел" в пешехода.
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