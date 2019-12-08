В субботу, 7 декабря, под Киевом на въезде в Бровары случилось масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Так, Mercedes на огромной скорости "влетел" в четыре автомобиля. В результате происшествия два человека получили серьезные травмы. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, водитель Mercedes мчался в Бровары со стороны Киева. На перекрестке улиц Евгения Зеленского и Киевской он, не сбавляя скорость, протаранил Audi, а после вылетел на встречную полосу, где врезался в еще три автомобиля.

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Водители разбитых авто говорят, что скорость Mercedes значительно превышала показатель в 100 километров в час.

После первого удара Mercedes вылетел во встречный транспорт и задымился, а Audi буквально сложило пополам. В его салоне находились мужчина и женщина, которые с тяжелыми травмами были срочно доставлены в ближайшую больницу.

По словам очевидцев, водитель Mercedes получил легкие травмы головы и находился в очень пьяном состоянии. Причины аварии устанавливали патрульные, на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что в Запорожье случилось страшное ДТП.