Под Киевом Mercedes на скорости устроил масштабное ДТП [ Редактировать ]
В субботу, 7 декабря, под Киевом на въезде в Бровары случилось масштабное ДТП с участием пяти автомобилей. Так, Mercedes на огромной скорости "влетел" в четыре автомобиля. В результате происшествия два человека получили серьезные травмы. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, водитель Mercedes мчался в Бровары со стороны Киева. На перекрестке улиц Евгения Зеленского и Киевской он, не сбавляя скорость, протаранил Audi, а после вылетел на встречную полосу, где врезался в еще три автомобиля.
Водители разбитых авто говорят, что скорость Mercedes значительно превышала показатель в 100 километров в час.
После первого удара Mercedes вылетел во встречный транспорт и задымился, а Audi буквально сложило пополам. В его салоне находились мужчина и женщина, которые с тяжелыми травмами были срочно доставлены в ближайшую больницу.
По словам очевидцев, водитель Mercedes получил легкие травмы головы и находился в очень пьяном состоянии. Причины аварии устанавливали патрульные, на место вызвали следственно-оперативную группу.
Ранее сообщалось, что в Запорожье случилось страшное ДТП.
по теме
Под Киевом загорелся жилой дом, погибли хозяева
По прибытию установлено, что горит внутренняя отделка жилого дома
ДТП с Кулебой: что известно о состоянии потерпевших
Спустя несколько дней врачи рассказали о состоянии здоровья омбудсмена и его сына
В аварии вблизи Чабанов был виноват Кулеба - МВС
Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко сделал заявление
Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в жуткое ДТП (видео)
Отмечается, что пострадавшие находятся в реанимации
Под Киевом парень с пистолетом напал на двух женщин
Известно, что 19-летний парень за один час совершил два разбойных нападения на женщин