Принятие дорожной карты на встрече в "нормандском формате" откроет путь к миру. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер", комментируя предстоящую встречу в "нормандском формате".

Он выразил надежду на принятие дорожной карты, которая обеспечит урегулирование конфликта в Донбассе. "Я хочу напомнить, что прошлая встреча в "нормандском формате", которая состоялась три года назад, закончилась решением, что будет создана дорожная карта пути к миру, в которой будут прописаны конкретные шаги, согласующиеся с Минскими соглашениями. Мы ожидаем, что на этой встрече такая дорожная карта будет принята, и она поведет нашу страну к миру", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Сам факт проведения встречи в "нормандском формате" после трехлетнего перерыва - это безусловный плюс. И мы рассчитываем, что на ней будут достигнуты конкретные результаты", - сказал Юрий Бойко.