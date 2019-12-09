Новая функция Android поможет сконцентрироваться на необходимых задачах. Об этом рассказали в Google.

Новая функция называется Focus Mode позволяет контролировать, сколько пользователь проводит времени, глядя в экран смартфона и регулировать его.

Режим фокуса можно временно приостанавливать работу приложений, а также активировать режим можно вручную или по расписанию - например, в будние дни с 9 до 17 часов.

Новая функция доступна на всех смартфонах с Android 9 и 10, где присутствует раздел "Цифровой благосостояние" (Digital Wellbeing).