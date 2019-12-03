iPhone представят новые модели дважды в год - СМИ [ Редактировать ]
Компания Apple изменит стратегию в 2021 году, и будут выпускать модели дважды в год. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитика JP Morgan Самика Чаттерджи.
Такая схема позволит компании конкурировать с другими производителями, выпускающими гаджеты круглый год. Apple сможет вносить необходимые улучшения и изменения в ранее вышедшую модель.
Также сообщается, что по неофициальным данным в сентябре 2020 года Apple покажет четыре новые модели iPhone с дисплеями в 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, а также поддержкой 5G.
Ранее мы писали о том, что Apple TV стал доступен в Украине.
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