Компания Apple изменит стратегию в 2021 году, и будут выпускать модели дважды в год. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитика JP Morgan Самика Чаттерджи.

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Такая схема позволит компании конкурировать с другими производителями, выпускающими гаджеты круглый год. Apple сможет вносить необходимые улучшения и изменения в ранее вышедшую модель.

Также сообщается, что по неофициальным данным в сентябре 2020 года Apple покажет четыре новые модели iPhone с дисплеями в 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, а также поддержкой 5G.

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