Чотири роки на лаві штрафників. Всесвітня антидопінгова агенція усунула Росію від участі у міжнародних спортивних змаганнях. Представники РФ, за умови чистих проб на допінг, зможуть змагатися під нейтральним - білим прапором. При цьому, російським чиновникам заборонено навіть відвідувати міжнародні турніри.

Виконком WADA підтримав санкції одноголосно. Цьому передував гучний скандал у світі спорту - росіяни замінювали допінг-проби своїх спортсменів на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.