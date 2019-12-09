Росію на 4 роки відсторонили від міжнародних спортивних змагань [ Редактировать ]
Чотири роки на лаві штрафників. Всесвітня антидопінгова агенція усунула Росію від участі у міжнародних спортивних змаганнях. Представники РФ, за умови чистих проб на допінг, зможуть змагатися під нейтральним - білим прапором. При цьому, російським чиновникам заборонено навіть відвідувати міжнародні турніри.
Виконком WADA підтримав санкції одноголосно. Цьому передував гучний скандал у світі спорту - росіяни замінювали допінг-проби своїх спортсменів на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.
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