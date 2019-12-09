В Африке пересох водопад Виктория, и теперь место потоков воды там голые скалы. Об этом сообщает CGTN.

Водопад Виктория расположенный на границе Замбии и Зимбабве.

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Из-за сильнейшей засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня, и теперь туристы могту фотографировать только голые скалы.

Раньше сообщалось о том, что американку укусил скорпион в самолете. А также женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.