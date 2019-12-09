Гуляющий лось взбудоражил столицу (видео) [ Редактировать ]
В Киеве лось удивил местных жителей. Зоозащитники пытаются поймать животное, но это оказалось непростой задачей. Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.
Зоозащитники пытаются поймать его, отвезти в столичный зоопарк или отпустить за пределами города. Также, он часто выходит на дорогу и стоит там.
"При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните на телефоны 093-986-22-62, 098-844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении защитников животных.
Раньше сообщалось о том, что умерла одна из самых известных кошек сети. А также женщина бросила работу ради котят.
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