В Киеве лось удивил местных жителей. Зоозащитники пытаются поймать животное, но это оказалось непростой задачей. Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group на своей странице в Facebook.

Зоозащитники пытаются поймать его, отвезти в столичный зоопарк или отпустить за пределами города. Также, он часто выходит на дорогу и стоит там.

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"При обнаружении лося, пожалуйста, не пугайте его. Спокойно наблюдая за животным, перезвоните на телефоны 093-986-22-62, 098-844-79-37. Пожалуйста, найдите время пронаблюдать за ним до нашего прибытия. Спасибо за понимание", - говорится в сообщении защитников животных.