В самолете United Airlines пассажирку укусил скорпион. Это уже не первый раз. Об этом сообщает USA Today.

Рейс летел из Сан-Франциско в Атланту. Во время полета девушка почувствовала, что ее что-то ужалило. Позже, из штанов выпал скорпион. Никто не знает, как животное попало на борт.

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Женщину доставили в местную больницу, теперь ее жизни ничего не угрожает. Это уже третий случай, когда скорпионы попадают на борт самолета.

Ранее сообщалось, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.