Велика Британія в очікуванні дочасних парламентських виборів. До голосування залишилося три дні. Яка розстановка сил? І як результати волевиявлення вплинуть на вихід країни з Євросоюзу?

Так, це в двері стукає прем'єр-міністр Великої Британії. Під час передвиборчої кампанії дуже ймовірно побачити на порозі свого будинку найвпливовіших політиків.

"Джордже, тільки-но поглянь".

Від дверей до дверей - перевірений часом метод агітації. І від нього в країні досі не відмовляються. Утім, найзапекліші політичні баталії точаться онлайн.

"Так-так, роблять фільми, які поширюють в інтернеті".

Це інтернет-підрозділ виборчого штабу лейбористів. Його працівники створюють смішні меми, викладають дописи в соцмережах і монтують рекламні ролики. Комп'ютер - їхня головна зброя на цих виборах.

"Ми вдаємось до політичних атак - жорстких і безапеляційних, але тримаємось осторонь брудної політики. У нас тверді правила, що можна робити у живому спілкуванні, а що - через засоби масової інформації. Але є цифровий світ, на який не так легко вплинути", - говорить Лора Паркер, координаторка руху на підтримку "Партії лейбористів".

І в цьому віртуальному світі заборонені прийоми дуже поширені:

"Шанований Джеремі Корбін має стати прем'єр-міністром Сполученого королівства, лише він зможе знову зробити Британію великою".

Найвища похвала від прем'єра - головному супернику. Таке Борис Джонсон міг сказати лише під дулом пістолета.

"Я теж ніхто, я фейк, якщо бути точним - діп-фейк".

Це так званий "глибокий фейк". Тобто підроблене відео найвищої якості. Від справжнього - не відрізниш. Його зробили спеціально, щоб показати небезпеку роликів, які поширюють в інтернеті.

"На мою думку, ми не повинні поблажливо ставитися до людей, які намагаються вплинути на результат виборів, поширюючи відверту брехню й роблячи фейкові ролики. Особливо показуючи те, чого не було, або людей, які говорять те, чого насправді ніколи не казали", - наголошує Деміан Коллінс, колишній депутат парламенту Великої Британії.

Наразі ж в інтернеті триває справжній бій без правил. Політичні сили окупували соцмережі. Неточності у їхніх заявах та відверті маніпуляції - залишаються безкарними. Адже немає законів, які б регулювали онлайн-платформу.

"Зрештою, так само як і після референдуму з "Брекзиту", люди скажуть, що вибори були нечесними й відбулися без урахування загальноприйнятих цінностей і правил. А тому, фактично, підірвали демократію", - підкреслює Карл Міллер, директор Центру аналізу соцмереж.

Велика Британія завжди славилася чесними передвиборчими баталіями. Адже непорушні правила, зокрема, забороняють політичну рекламу на телебаченні та контролюють витрати партій на агітацію. Утім, щодо віртуального світу, тут виборче законодавство безнадійно відстає. Деякі норми чинні ще з 1872 року.

Нинішня передвиборча кампанія може стати найзухвалішою в історії британських виборів. І першою за кількістю партійних коштів, які були витрачені на онлайн-агітацію. Закони в цій країні не забороняють політикам брехати під час передвиборчої кампанії. І в онлайні партії не гребують цим сумнівним привілеєм.