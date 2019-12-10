Обмін полоненими всіх на всіх між Україною та ОРДЛО має відбутися до кінця цього року про це напередодні домовилися під час саміту Нормандської четвірки у Парижі. Завершилась зустріч близько опівночі. Яких іще результатів досягли - розкаже Олена Абрамович.

Попри масштабні протести та рекордні корки у центрі Парижа дороги навколо Єлисейського палацу на диво вільні. Тут посилені заходи безпеки і поліція готова у будь-який момент пропустити кортежі

Усі учасники нормандського формату прибули на зустріч вчасно. Спочатку французький президент Еммануель Макрон зустрів на ганку Єлисейського палацу німецьку канцлерку Ангелу Меркель, потім Володимира Зеленського, а тоді вже Владіміра Путіна.

Та хоч і почали тоді, коли було заплановано, завершили значно пізніше. Підсумкова прес-конференція анонсувалась о 19.00 за Парижем, проте розпочалась за півгодини до півночі. Першим слово взяв господар зустрічі - Еммануель Макрон. Він детально переповів хроніку останніх подій на Донбасі і розказав як важливо та важко було домовитись про цю зустріч. Відразу ж проанонсував і наступну.

"Ми також просили, щоб наші міністри закордонних справ та дипломатичні радники протягом наступних чотирьох місяців працювали над безпековими та політичними умовами, включаючи організацію місцевих виборів, з метою проведення нового саміту у форматі Нормандії протягом чотирьох місяців, щоб завершити цю роботу", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Про необхідність проведення виборів на території ОРДЛО згадала й Ангела Меркель. Проте наголосила - вони мають відповідати українському законодавству. Привітала Україну за визнання "формули Штайнмаєра", у якій окреслені умови для голосування. І підсумувала - розмова була ефективною.

"Скажу відверто - попереду ще багато роботи, але у мене після сьогоднішньої зустрічі відчуття, що є добра воля на вирішення складних питань. І ця добра воля зазвичай необхідна аби вирішувати складні політичні проблеми. І в цьому сенсі я можу сказати, що з огляду на всі проблеми, які ми бачимо дуже реалістично, я насправді дуже задоволена зустріччю", - говорить Ангела Меркель, Федеральна канцлерка Німеччини.

Третім слово дали українському президенту. За його словами, питання виборів та відновлення контролю над українським кордоном були найскладнішими під час перемовин, остаточно їх не узгодили. Проте вдалося домовитися про обмін полоненими.

"Країни учасниці сприяють взаємному звільненню утримуваних осіб до 31 грудня 2019 за принципом всіх на всіх", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Мова, щоправда, лише про українських в'язнів в ОРДЛО за списками, які визнають обидві сторони - це, зокрема, 72 українця. Путін у своїй промові сфокусувався на необхідності безумовного виконання мінських домовленостей. Це і вибори до відновлення контролю на Донбасі, і зміни в українську конституцію.

Володимир Зеленський зазначив: закон про особливий статус продовжать, але лише на рік. Повне розведення військ, яке пропонували усі інші учасники перемовин відкинув і запропонував почати з трьох безпечних точок. Та нагадав принципові позиції.

"Я хочу окреслити ряд принципів, які я ніколи не порушу як президент України - і з якими ніколи не погодиться український народ. Це неможливість федералізації, Україна унітарна держава", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Не піде Київ і на жодні компроміси щодо своєї території. І Донбас, І Крим - це Україна - заявив Володимир Зеленський.