Про це повідомили в антидопінговій агенції

Попри санкції всесвітньої антидопінгової організації Росія проведе у себе матчі футбольного Євро-2020. Адже європейська асоціація футболу має інші стандарти аніж ВАДА і під обмеження не потрапляє.

Про це повідомили в антидопінговій агенції. Напередодні вона усунула Росію від участи у міжнародних спортивних змаганнях на чотири роки.

При цьому російським чиновникам заборонено навіть відвідувати міжнародні турніри. Цьому передував гучний скандал у світовому спорті: росіяни з відома найвищого керівництва замінювали допінгпроби своїх атлетів на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.