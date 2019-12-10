Росія збереже право на матчі Євро-2020 [ Редактировать ]
Попри санкції всесвітньої антидопінгової організації Росія проведе у себе матчі футбольного Євро-2020. Адже європейська асоціація футболу має інші стандарти аніж ВАДА і під обмеження не потрапляє.
Про це повідомили в антидопінговій агенції. Напередодні вона усунула Росію від участи у міжнародних спортивних змаганнях на чотири роки.
При цьому російським чиновникам заборонено навіть відвідувати міжнародні турніри. Цьому передував гучний скандал у світовому спорті: росіяни з відома найвищого керівництва замінювали допінгпроби своїх атлетів на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року.
по теме
Росію на 4 роки відсторонили від міжнародних спортивних змагань
Цьому передував гучний скандал у світі спорту - росіяни замінювали допінг-проби своїх спортсменів на чисті під час зимових Олімпійських ігор у Сочі 2014 року
"Нормандська зустріч" у Парижі: лідери України, Франції, Німеччини та Росії зустрілись, аби передусім обговорити ситуацію на Донбасі
Увага всього світу прикута до українського питання - у Парижі триває зустріч "Нормандської четвірки"
Жителі Білорусі виступили проти інтеграції з Росією
Громадський спротив викликало рішення президента Лукашенка поглибити інтеграцію Білорусі з Росією
На саміті "Нормандської четвірки" вирішується доля окупованого Донбасу
Президенти України та Росії, за посередництвом лідерів Франції та Німеччини, вирішують долю Донбасу - що відомо на цю хвилину?
Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров
Президент Украины прибыл в Елисейский дворец для встречи в "нормандском формате"